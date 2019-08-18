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«Рубин» снова опубликовал видео из раздевалки. Угадайте, кто произносит речь?

18 августа 2019, 18:41
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Официальный Twitter «Рубина» опубликовал видео из раздевалки команды после победы над «Арсеналом» (1:0) в матче 6-го тура чемпионата России. Пресс-служба казанцев закрыла лицо центрального действующего лица, главного тренера казанцев Романа Шаронова фотографией Эдуардо Докампо, который формально исполняет обязанности главного тренера.

— Что я сказал до игры, это вам (звучат аплодисменты — прим. «СЭ»). Так строится команда. Мы идем дальше, — сказал Шаронов на видео.

В среду, 14 августа, КДК РФС оштрафовал Шаронова и «Рубин» за систематическое и демонстративное фактическое исполнение специалистом обязанностей главного тренера. Суммы составили 200 тысяч рублей и 1 миллион рублей соответственно.

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