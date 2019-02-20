"Рубин" расторг контракт с форвардом молодежки Голдобиным

"Рубин" расторг соглашение с нападающим Никитой Голдобиным, который выступал в молодежном составе команды, информирует пресс-служба клуба. Сотрудничество прекращено по обоюдному согласию сторон.

Игрок выступал за молодежку казанского клуба с 2016 года. Форвард провел 49 матчей и забил 11 голов. Первую половину текущего сезона Голдобин провел в пермской "Звезде" на правах аренды. Он принял участие в 10 матчах ПФЛ и забил 1 гол.

"Рубин" и Никита Голдобин расторгли контракт по обоюдному согласию сторон🔚



За нашу молодёжную команду Никита выступал с 2016 года, сыграл в 49 матчах, в которых забил 11 голов. pic.twitter.com/ULHATxWN2o – "Рубин" Казань (@fcrk) 20 февраля 2019 г.

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