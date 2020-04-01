«Рубин» распустил игроков на месяц из-за коронавируса

Тренерский штаб «Рубина» принял решение прекратить индивидуальные тренировки на клубной базе и отпустить игроков до 30 апреля, сообщается на официальном сайте клуба. Все игроки получили индивидуальные программы и будут заниматься самостоятельно в режиме самоизоляции. Ее будут корректироваться в зависимости от текущей обстановки и сроков возобновления сезона.

Для всех граждан Татарстана введен режим самоизоляции, покидать место самоизоляции не рекомендуется за исключением крайней необходимости.

Ранее сообщалось, что что футбольный сезон в России с большой долей вероятности не возобновится раньше 30 мая.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 883 225 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.