"Рубин" проведет летние сборы в Казани

"Рубин" выйдет из отпуска 13 июня, информирует официальный Твиттер казанской команды. Подопечные главного тренера Курбана Бердыева для подготовки к сезону-2019/20 соберутся в Казани, где на клубной базе примут участие в двух учебно-тренировочных сборах.

"Рубин" занял 11-е место с 36 очками в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2018/19. Казанцы дошли до четвертьфинала Кубка России, где проиграли будущему обладателю трофея "Локомотиву" (общий счет – 0:2).

Сезон 2018/19 – 🔚



🗓 Для подготовки к новому сезону наша команда соберётся 13 июня в Казани, где на клубной базе пройдут два учебно-тренировочных сбора. pic.twitter.com/DtkaOd2ddo — «Рубин» Казань (@fcrk) 27 мая 2019 г.

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