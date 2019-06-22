"Рубин" проведет контрольные матчи с "Мордовией", "Нижним Новгородом", "Тамбовом" и ЦСКА

"Рубин" в своем официальном Твиттере сообщил, что проведет еще четыре контрольных матча в рамках подготовки к предстоящему сезону. Соперниками казанского клуба станут "Мордовия", "Нижний Новгород", "Тамбов" и ЦСКА.

В рамках подготовки к новому сезону наша команда проведёт ещё четыре контрольных матча.



🗓 27 июня

📍 Казань

🆚 #РубинМордовия



🗓 30 июня

📍 Казань

🆚 #РубинНижнийНовгород



🗓 5 июля

📍 Казань

🆚 #РубинТамбов



🗓 9 июля

📍 Москва

🆚 #ЦСКАРубин pic.twitter.com/WP9YXhgpv0 — «Рубин» Казань (@fcrk) 22 июня 2019 г.

В минувшем сезоне "Рубин" занял 11-е место в премьер-лиге.

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