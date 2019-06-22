17:31 22 июня | Футбол — РПЛ

"Рубин" проведет контрольные матчи с "Мордовией", "Нижним Новгородом", "Тамбовом" и ЦСКА

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"Рубин" в своем официальном Твиттере сообщил, что проведет еще четыре контрольных матча в рамках подготовки к предстоящему сезону. Соперниками казанского клуба станут "Мордовия", "Нижний Новгород", "Тамбов" и ЦСКА.

В минувшем сезоне "Рубин" занял 11-е место в премьер-лиге.

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