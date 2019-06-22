"Рубин" проведет контрольные матчи с "Мордовией", "Нижним Новгородом", "Тамбовом" и ЦСКА

"Рубин" в своем официальном Твиттере сообщил, что проведет еще четыре контрольных матча в рамках подготовки к предстоящему сезону. Соперниками казанского клуба станут "Мордовия", "Нижний Новгород", "Тамбов" и ЦСКА.
В рамках подготовки к новому сезону наша команда проведёт ещё четыре контрольных матча.— «Рубин» Казань (@fcrk) 22 июня 2019 г.
🗓 27 июня
📍 Казань
🆚 #РубинМордовия
🗓 30 июня
📍 Казань
🆚 #РубинНижнийНовгород
🗓 5 июля
📍 Казань
🆚 #РубинТамбов
🗓 9 июля
📍 Москва
🆚 #ЦСКАРубин pic.twitter.com/WP9YXhgpv0
В минувшем сезоне "Рубин" занял 11-е место в премьер-лиге.
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