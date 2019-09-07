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«Рубин» проиграл белорусской команде «Ислочь» в контрольном матче

7 сентября 2019, 15:20

«Рубин» уступил белорусской команде «Ислочь» в товарищеском матче — 0:1.

«Рубин», в активе которого 10 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ислочь» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии (34 очка).

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