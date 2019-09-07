«Рубин» проиграл белорусской команде «Ислочь» в контрольном матче
7 сентября 2019, 15:20
«Рубин» уступил белорусской команде «Ислочь» в товарищеском матче — 0:1.
«Рубин», в активе которого 10 очков, занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ислочь» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии (34 очка).
В контрольном матче уступили с минимальным счётом белорусской «Ислочи» — 0:1 ?— «Рубин» Казань (@fcrk) September 7, 2019
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