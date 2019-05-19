"Рубин" поздравил Устинова с рождением дочери

"Рубин" в своем официальном Твиттере поздравил защитника Виталия Устинова с рождением дочери.

- Сегодня у Виталия Устинова и его супруги Алины родилась дочка! Девочку назвали Викторией! Поздравляем! - говорится в аккаунте казанского клуба.

Сегодня у Виталия Устинова и его супруги Алины родилась дочка! Девочку назвали Викторией! 👨‍👩‍👧‍👧



Поздравляем! ❤️💚 pic.twitter.com/VUsXPyo7T4 – "Рубин" Казань (@fcrk) 19 мая 2019 г.

В текущем сезоне Устинов провел 21 матч за "Рубин" и отметился 3 голевыми передачами. Казанцы занимают 10-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков после 28 туров.

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