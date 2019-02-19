16:20 19 февраля | Футбол — РПЛ

"Рубин" поздравил Евсикова с днем рождения. Автогол защитника ЦСКА принес казанцам бронзу-2003

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"Рубин" поздравил с днем рождения бывшего защитника ЦСКА Дениса Евсикова. 38-летний спортсмен стал автором автогола, принесшего казанцам бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2003. На 4-й минуте компенсированного времени матча между ЦСКА и "Рубином" он срезал мяч в собственные ворота.

В настоящее время Евсиков является старшим тренером футбольного клуба "Строгино".

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