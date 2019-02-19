"Рубин" поздравил Евсикова с днем рождения. Автогол защитника ЦСКА принес казанцам бронзу-2003

"Рубин" поздравил с днем рождения бывшего защитника ЦСКА Дениса Евсикова. 38-летний спортсмен стал автором автогола, принесшего казанцам бронзовые медали чемпионата России в сезоне-2003. На 4-й минуте компенсированного времени матча между ЦСКА и "Рубином" он срезал мяч в собственные ворота.

Сегодня 38 лет исполняется автору победного гола в бронзовом матче сезона 2003 года! 🎂



С днём рождения, Денис Евсиков! 🥳 pic.twitter.com/g4qa2g7zwd – "Рубин" Казань (@fcrk) 19 февраля 2019 г.

В настоящее время Евсиков является старшим тренером футбольного клуба "Строгино".

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