РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Рубин» попал в рейтинг неожиданных чемпионов по версии Squawka

19 мая 2020, 06:20
Сергей Семак во время выступлений за «Рубин». Фото "СЭ"
Сергей Семак во время выступлений за «Рубин». Фото "СЭ"
Теги:

Портал Squawka опубликовал рейтинг команд, которые неожиданным образом выигрывали чемпионаты своих стран. Учитывается период с 1990 года. В топ-14 попал «Рубин», который был чемпионом России в 2008 и 2009 году.

Также в рейтинг попали: «Блэкберн», «Нант», «Кайзерслаутерн», «Генк», «Депортиво», «Боавишта», «Вольфсбург», АЗ, «Бурсаспор», «Твенте», «Лестер» и ПАОК.

Из топ-чемпионатов не представлено в рейтинге только первенство Италии.

Дополнительная информация:

Рейтинг Squawka

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир