«Рубин» попал в рейтинг неожиданных чемпионов по версии Squawka
19 мая 2020, 06:20
Портал Squawka опубликовал рейтинг команд, которые неожиданным образом выигрывали чемпионаты своих стран. Учитывается период с 1990 года. В топ-14 попал «Рубин», который был чемпионом России в 2008 и 2009 году.
Также в рейтинг попали: «Блэкберн», «Нант», «Кайзерслаутерн», «Генк», «Депортиво», «Боавишта», «Вольфсбург», АЗ, «Бурсаспор», «Твенте», «Лестер» и ПАОК.
Из топ-чемпионатов не представлено в рейтинге только первенство Италии.
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