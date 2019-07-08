20:04 8 июля | Футбол — РПЛ

"Рубин" объявил о полноценном трансфере Сутормина в "Зенит"

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Как ранее сообщал "СЭ", полузащитник Алексей Сутормин перешел в "Зенит".

"Рубин" на своем официальном сайте подтвердил переход 25-летнего россиянина. 29 июня клуб из Казани приобрел футболиста у "Оренбурга".

– Это полноценный трансфер, которой оформлен между казанским и петербургским клубами. Алексей Сутормин перешел в "Рубин" из "Оренбурга" 29 июня. Впоследствии "Зенит" сумел предложить условия, которые устроили и наш клуб, и самого игрока. Желаем Алексею успехов в дальнейшей карьере! - говорится в сообщении.

В сезоне-2018/19 Сутормин провел за оренбуржцев 31 матч, забил 9 мячей и сделал 2 голевые передачи.

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https://rubin-kazan.ru/posts/aleksey-sutormin-perehodit-v-zenit

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