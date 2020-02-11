«Рубин» подтвердил, что Кипиани и Микелтадзе остаток сезона проведут в «Роторе»
11 февраля 2020, 16:03
Игроки «Рубина» нападающий Бека Микелтадзе и полузащитник Николай Кипиани остаток сезона проведут в «Роторе», сообщается на официальном сайте клуба.
Соглашения с 22-летним грузином и 23-летним россиянином рассчитаны до конца сезона-2019/20.
В текущем сезоне Микелтадзе провел 11 матчей и забил один гол. Кипиани сыграл в трех встречах.
«Ротор» после 25 матчей лидирует в ФНЛ, опережая «Торпедо» на одно очко.
Дополнительная информация:
https://www.rubin-kazan.ru/posts/mikeltadze-i-kipiani-prodolzhat-karieru-v-rotore
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