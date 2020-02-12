РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Рубин» подколол Дзюбу и Слуцкого, которые сегодня устроили баттл в Инстаграме

12 февраля 2020, 20:50
Теги:

«Рубин» в своем Twitter не оставил без внимания сегодняшний юмористический баттл между главным тренером команды Леонидом Слуцким и нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой.

Ранее они подкалывали друг друга, публикую в Instagram по очереди разные картинки и делая подписи к ним.

«Рубин» сделал пост, в котором изображены два боксера. Один толстый, а другой тонкий. Подпись гласит: «Леонид Слуцкий и Артем Дзюба сегодня в Инстаграме».

Дзюба сравнил Слуцкого с Ведьмаком

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир