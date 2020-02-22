«Рубин» победил «Шериф». Бакаев забил гол

В товарищеском матче «Рубин» сыграл против «Шерифа». Казанский клуб победил со счетом 2:0.

Голами отметились Хвича Кварацхелия и Солтмурад Бакаев.

Товарищеские матчи. Клубы

«Рубин» — «Шериф» — 2:0 (1:0)

Голы: Кварацхелия, 11 (1:0). Бакаев, 47 (2:0).

«Рубин»: Дюпин, Сантос (Бакаев, 46), Старфельт, Данченко (Самошников, 67), Зуев (Поярков, 67), Иг.Коновалов (Башкиров, 67), Подберезкин, Евтич, Кварацхелия (Могилевец, 67), Абильдгор (Степанов, 75), Давиташвили (Макаров, 75).

22 февраля.