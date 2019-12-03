«Рубин» отправился в Сочи
17:01
«Рубин» отправился в Сочи для подготовки к матчу 19-го тура российской премьер-лиги с «Сочи», информирует пресс-служба клуба.
Матч пройдет 8 декабря на стадионе «Фишт». После игры футболисты отправятся в отпуск.
«Рубин» после 18 туров занимает 15-е место, набрав 18 очков. «Сочи» с 14 очками расположился на 16-й строчке.
?? Сегодня наша команда отправилась в Сочи, где будет готовиться к матчу #СочиРубин, который состоится 8 декабря на стадионе «Фишт». pic.twitter.com/JcaajrLvp4— «Рубин» Казань (@fcrk) December 3, 2019
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