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«Рубин» отправился в Сочи

17:01

«Рубин» отправился в Сочи для подготовки к матчу 19-го тура российской премьер-лиги с «Сочи», информирует пресс-служба клуба.

Матч пройдет 8 декабря на стадионе «Фишт». После игры футболисты отправятся в отпуск.

«Рубин» после 18 туров занимает 15-е место, набрав 18 очков. «Сочи» с 14 очками расположился на 16-й строчке.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 19-й тур — перед зимней паузой




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