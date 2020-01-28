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«Рубин» отменил товарищеский матч с «Динамо»

28 января 2020, 10:25
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Стало известно расписание матчей «Рубина» на очередных сборах. Товарищеский матч с «Динамо», который был запланирован на 17 февраля, отменен, сообщает Twitter казанцев.

Вместо этой игры 16 февраля «Рубин» проведет матч со «Славией-Мозырь», а 19 февраля — с «Кайратом». На третьем сборе казанцы также встретятся с «Шерифом» (22 февраля).

До этого на втором сборе соперниками «Рубина» станут «Оденсе» (3 февраля), «Войводина» (6 февраля) и «Спартак» из Юрмалы (9 февраля).

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