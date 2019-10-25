«Рубин» обыграл «Урал» в первенстве молодежных команд
25 октября 2019, 14:03
«Рубин» обыграл «Урал» в матче 14-го тура молодежного первенства РПЛ (3:2).
В составе казанцев отличись защитники Артур Колосков, Данила Карягин, на 27 и 29 минутах соответственно, а также полузащитник Антон Шолох — на 68 минуте. У «Урала» — полузащитники Александр Новиков и Максим Крюков.
Молодежные команды
14-й тур
«Рубин — мол.» — «Урал — мол.» — 3:2 (2:0)
Голы: Колосков, 27 (1:0). Карягин, 29 (2:0). Новиков, 54 (2:1). Шолох, 68 (3:1). Крюков, 69 (3:2).
Удаление: Некрасов (Урал — мол.), 90+2.
Судья: Шипков (Белореченск).
25 октября. Казань. Стадион «Рубин».
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