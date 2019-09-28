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«Рубин» обыграл «Уфу» в матче молодежных команд

28 сентября 2019, 14:00

«Рубин» обыграл «Уфу» в матче 11-го тура молодежного чемпионата России. В составе хозяев отличились нападающий Никита Сапрунов, хавбек Александр Циберкин и защитник Александр Смелов. У гостей забил форвард Денис Тимофеев.

Молодежные команды

11-й тур

«Рубин — мол» (Казань) — «Уфа — мол» (Уфа) — 3:1 (1:0)

Голы: Сапрунов, 41 — с пенальти (1:0). Циберкин, 51 (2:0). Тимофеев, 57 (2:1). Смелов, 86 (3:1).

Судья: Ульянов (Санкт-Петербург).

28 сентября. Казань. Стадион «Рубин».

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Как закончится матч 11-го тура РПЛ «Локомотив» — «Зенит»?
Победой «Локомотива»
32.1%
Результативной ничьей
29.2%
Нулевой ничьей
5.6%
Победой «Зенита»
33.1%
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