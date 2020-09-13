«Рубин» обыграл «Динамо» в матче с тремя удалениями

«Рубин» победил «Динамо» в матче 7-го тура Тинькофф-РПЛ — 1:0. Единственный мяч забил Джордже Деспотович с пенальти на 30-й минуте.

В игре было зафиксировано три удаления: в начале второго тайма две желтые карточки получил Николай Комличенко, а в концовке встречи поле покинули Хван Ин Бом и Сергей Паршивлюк.

Команда Леонида Слуцкого обошла бело-голубых в таблице и временно поднялась на четвертое место.

Тинькофф Чемпионат России

Премьер-лига

7-й тур

«Динамо» (Москва) — «Рубин» (Казань) — 0:1 (0:1)

Гол: Деспотович, 31 — с пенальти.

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Ордец, Скопинцев, Евгеньев, Каборе (Моро, 58), Фомин (Грулев, 85), Шиманьски, Комличенко, Нжи (Школик, 85), Филипп (Игбун, 71).

«Рубин»: Медведев, Меркулов, Бегич, Старфельт, Шатов (Йевтич, 90), Зуев, Макаров, Хван Ин Бом, Кварацхелия (Бакаев, 43), Абильдгор, Деспотович.

Предупреждения: Ордец, 2. Хван Ин Бом, 31. Паршивлюк, 35. Комличенко, 47. Филипп, 54. Макаров, 67. Меркулов, 90.

Удаления: Комличенко, 52. Хван Ин Бом, 90+3. Паршивлюк, 90+4.

Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба — Санкт-Петербург), Воронцов (Ярославль).

ВАР: Амелин (Тула). Калугин (Москва).

13 сентября. Москва. Стадион «Динамо».