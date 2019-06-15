"Рубин" объявил о переходе полузащитника "Шахтера" Данченко

Полузащитник "Шахтера" Олег Данченко официально стал игроком "Рубина".

С 24-летним украинцем подписан четырехлетний контракт, сообщает пресс-служба казанского клуба.

– Олег имеет опыт выступления в Лиге Чемпионов​, у него хорошая школа, – цитирует и.о. главного тренера Романа Шаронова сайт "Рубина". – Данченко обладает всеми качествами флангового игрока. Как именно эти качества использовать, будем смотреть по ходу тренировочного процесса.

Вторую половину сезона-2018/19 Данченко провел за "Енисей". На счету полузащитника 11 матчей и 2 результативные передачи в чемпионате России.