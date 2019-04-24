"Рубин" и "Уфа" сыграли вничью в матче 25-го тура чемпионата России - 1:1. В компенсированное к первому тайму время гол забил полузащитник уфимцев Онджей Ванек. Он подправил мяч пяткой после удара Дмитрия Кругового.

Позже РПЛ переписала гол на Кругового, посчитав, что Ванек мяча не коснулся.

Казанцы сравняли счет на 72-й минуте. Гол забил забил защитник Егор Сорокин, который отправил мяч головой в сетку после навеса Дмитрия Полоза со штрафного.

"Уфа" занимает 14-е место в турнирной таблице, набрав 22 очка. От 12-го, которое позволяет избежать попадание в стыкове матчи с командой ФНЛ уфимцы на данный момент отстают на шесть очков.

Чемпионат России

Премьер-лига

25-й тур

"Рубин" (Казань) - "Уфа" - 1:1 (0:1)

Голы: Круговой, 45 (0:1). Сорокин, 72 (1:1).

"Рубин": Ив.А.Коновалов, Камболов, Цаллагов, Сорокин, Калинин, Уремович, Могилевец (Акбашев, 69), Подберезкин (Башкиров, 83), Иг.Коновалов, Бухаров (Сагитов, 33), Полоз.

"Уфа": Беленов, Аликин, Йокич, Никитин, Живоглядов, Круговой, Пауревич, Ванек (Тилль, 67), Карп, Игбун, Вомбергар (Бизяк, 69).

Предупреждения: Могилевец, 4. Карп, 21. Сорокин, 35. Акбашев, 84.

Судьи: Лапочкин. Веретешкин (оба - Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

24 апреля. Казань. Стадион "Казань Арена"