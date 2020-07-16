«Рубин» и «Ростов» сыграли вничью. Команда Карпина осталась на пятом месте

«Рубин» сыграл вничью с «Ростовом» (0:0) в матче 29-го тура Тинькофф чемпионата России.

Казанский клуб набрал 35 очков и занимает десятое место. Ростовчане на пятой позиции — 45 очков.

В заключительном, 30-м туре «Ростов» примет «Зенит». «Рубин» предстоит домашний матч со «Спартаком». Все игры состоятся 22 июля и начнутся в 19.00 по московскому времени.

Тинькофф чемпионат России. Премьер-лига

29-й тур

«Рубин» (Казань) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 0:0

«Рубин»: Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло Сантос, Иг.Коновалов, Йевтич (Тарасов, 64), Макаров (Бакаев, 46), Самошников, Кварацхелия, Абильдгор (Давиташвили, 64), Игнатьев (Марков, 64).

«Ростов»: Песьяков, Чернов, Осипенко, Хаджикадунич, Мамаев (Логашов, 61), Попов, Ионов (Прошляков, 90+1), Байрамян (Ведерников, 79), Саплинов (Долгов, 79), Глебов, Шомуродов.

Предупреждения: Чернов, 18. Попов, 24. Байрамян, 38. Глебов, 45+1. Самошников, 52. Тарасов, 67. Долгов, 81. Пабло Сантос, 81. Уремович, 85.

Судьи: Казарцев. Милюченко (оба — Санкт-Петербург), Лунев (Новосибирск).

ВАР: Карасев. Болотенков (оба — Москва).

16 июля. Казань. Стадион «Ак Барс Арена».