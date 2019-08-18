«Рубин» и «Арсенал» назвали стартовые составы
18 августа 2019, 12:47
Стали известны стартовые составы на матч шестого тура чемпионата России «Рубин» — «Арсенал».
«Рубин»: Дюпин, Сорокин, Данченко, Степанов, Уремович, Башкиров, Коновалов, Закиров, Кварацхелия, Давиташвили, Кьяртанссон.
«Арсенал»: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Горбатенко, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.
Матч начнется в 14.00 по московскому времени.
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