«Рубин» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 16-го тура российской премьер-лиги. Игра пройдет 9 ноября в Казани. Начало — в 14:00 по московскому времени.

Состав «Рубина»: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков, Уремович, Могилевец, Ташаев, Подберезкин, Зуев, Давиташвили, Кьяртанссон.

Состав «Динамо»: Шунин, Плиев, Рыков, Морозов, Ордец, Юсупов, Рауш, Шиманьски, Нойштедтер, Нжи, Филипп.

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