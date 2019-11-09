«Рубин» — «Динамо»: Шиманьски вывел гостей вперед
14:27
В матче 16-го тура чемпионата России «Динамо» отличилось голом в ворота «Рубина». Счет был открыт на 23-й минуте встречи полузащитником Себастьяном Шиманьски. Результативный пас на него отдал Константин Рауш.
В трех предыдущих матчах «Рубин» не пропускал.
? Первый гол Себастиана Шиманьски за «Динамо».— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 9, 2019
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