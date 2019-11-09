РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

«Рубин» — «Динамо»: Шиманьски вывел гостей вперед

14:27
Теги:

В матче 16-го тура чемпионата России «Динамо» отличилось голом в ворота «Рубина». Счет был открыт на 23-й минуте встречи полузащитником Себастьяном Шиманьски. Результативный пас на него отдал Константин Рауш.

В трех предыдущих матчах «Рубин» не пропускал.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Рубин — Динамо

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир