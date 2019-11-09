На 45-й минуте матча 16-го тура чемпионата России «Рубин» — «Динамо» серьезную ошибку совершил арбитр Евгений Турбин, показавший вторую желтую карточку полузащитнику хозяев поля Александру Зуеву.

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В том эпизоде Владимир Рыков «подставился» под соперника, сделав движение в его сторону. Зуев наткнулся на динамовского защитника — тот изобразил фол.

Судья поверил Рыкову и применил к казанскому хавбеку дисциплинарную санкцию — вынес предупреждение. Для Зуева оно стало вторым, и ему пришлось покинуть поле. (Александр Бобров)

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? Зуев получает вторую желтую карточку и удаляется с поля за совсем неочевидный фол... pic.twitter.com/M4svyFJf62 — «Рубин» Казань (@fcrk) November 9, 2019

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