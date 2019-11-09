«Рубин» с иронией ответил на пост «Динамо» в Twitter об удалении игрока казанцев Александра Зуева в матче 16-го тура чемпионата России.

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— Ну и дела в нашем матче! Зуев фолит в атаке. К нему подбегает Турбин и показывает вторую желтую карточку. Удаление у казанцев! Что ж, дело принимает интересный оборот! — написали бело-голубые.

— Не подскажете хорошие курсы актерского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить? — ответили казанцы.

Не подскажете хорошие курсы актёрского мастерства? ?



Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить? ? — «Рубин» Казань (@fcrk) November 9, 2019

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