«Рубин» — «Динамо»: «Не подскажете хорошие курсы актерского мастерства? Или лучше у Рыкова спросить?»
15:19
«Рубин» с иронией ответил на пост «Динамо» в Twitter об удалении игрока казанцев Александра Зуева в матче 16-го тура чемпионата России.
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— Ну и дела в нашем матче! Зуев фолит в атаке. К нему подбегает Турбин и показывает вторую желтую карточку. Удаление у казанцев! Что ж, дело принимает интересный оборот! — написали бело-голубые.
— Не подскажете хорошие курсы актерского мастерства? Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить? — ответили казанцы.
Не подскажете хорошие курсы актёрского мастерства? ?— «Рубин» Казань (@fcrk) November 9, 2019
Или нам лучше у Владимира Рыкова спросить? ?
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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 16-й тур. «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
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