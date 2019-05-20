"Рубин" – "Анжи": стали известны стартовые составы

"Рубин" и "Анжи" определились со стартовыми составами на матч 29-го тура чемпионата России, сообщает официальный сайт премьер-лиги. Встреча пройдет сегодня, 20 мая, начало – в 19.00 по московскому времени.

Стартовый состав "Рубина": Бабурин, Устинов, Байрамян, Сорокин, Степанов, Уремович, Камболов, Башкиров, Могилевец, Иг. Коновалов, Полоз.

Стартовый состав "Анжи": Дюпин, Удалый, Белов, Калошин, Чистяков, Ондуа, Закиров, Ахъядов, Долгов, Иванченко, Агаларов.

"Рубин" занимает 10-е место в турнирной таблице, имея в своем активе 35 очков. "Анжи" идет на последней строчке, набрав 20 баллов.