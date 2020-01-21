РПЛ заняла 26-е место в рейтинге IFFHS за 2019 год
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших футбольных чемпионатов мира по итогам 2019 года. Российская премьер-лига заняла 26-е место.
Лучшей лигой мира признана английская премьер-лига. На втором месте чемпионат Бразилии, на третьем — чемпионат Испании. В десятку лучших также попали Италия, Колумбия, Франция, Голландия, Аргентина и Германия.
Согласно рейтингу, опередила РПЛ и украинская премьер-лига, занявшая 25-е место. Выше российского чемпионата оказались чемпионат Кипра (22-е место), Сербии (20-е), Туниса (15-е) и Эквадора (16-е). С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.
Рейтинг лучших лиг мира по версии IFFHS за 2019 год.
1. Англия — 1287 очков
2. Бразилия — 1165
3. Испания — 1141
4. Италия — 939
5. Колумбия — 849
6. Португалия — 834
7. Франция — 818
8. Голландия — 790,5
9. Аргентина — 776
10. Германия — 765,5
11. Парагвай — 755,5
14. Эквадор — 686
15. Тунис — 664,5
20. Сербия — 605
22. Кипр — 586
25. Украина — 542
26. Россия — 538,5