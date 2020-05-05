РПЛ выше АПЛ, серии А, бундеслиги и ла лиги по игровому времени у молодых футболистов

РПЛ занимает 57-е место среди национальных чемпионатов в мире по количеству игрового времени, которое получают футболисты не старше 21 года, сообщается в отчете Международного центра спортивных исследований CIES Football Observatory. Лидером по этому показателю является Словакия — 29 % игрового времени. Вторую и третью позицию делят Новая Зеландия и Ирландия — 28,8%.

Россия занимает 57-е место из 93. Молодые футболисты получают 11,3% игрового времени. Больше всего его предоставляют ЦСКА (56,3%), «Спартак» (24,1%) и «Рубин» (19,6%).

Бундеслига занимает 66-е место (9,8%), АПЛ — 74-е (8,5%), Серия A — 76-е (7,7%), чемпионат Испании — 79-е (7,0%).