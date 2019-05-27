РПЛ с сезона-2020/21 ужесточит финансовые требования и требования по комфорту зрителей

Коммерческий директор РПЛ Евгений Савин сообщил, что лига, начиная с сезона-2020/21 ужесточит требования в клубам.

– Хотим увеличить требования по комфорту. Буквально вчера мы видели, какая хорошая атмосфера на стадионе "Динамо". Оказалось, что у бело-голубых очень много болельщиков, такого количества атрибутики я давно не видел. Мы будем стремиться к этому. Также РПЛ и РПЛ работают над изучением финансирования клубов. Может быть, к следующему сезону финансовые требования будут ужесточены. Чтобы мы знали, что клубы, которые планируют участвовать в РПЛ, знали, на какие деньги будут это делать. (Александр Рогулев)

В воскресенье, 26 мая, завершился чемпионат России-2018/19. Победителем премьер-лиги стал "Зенит", второе и третье место заняли соответственно "Локомотив" и "Краснодар". По итогам чемпионата в ФНЛ вылетели "Енисей"и "Анжи", а "Крылья Советов" и "Уфа" сыграют стыковые матчи с "Нижним Новгородом" и "Томью".

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