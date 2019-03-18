РПЛ проверит, посещал ли фанат, выбегавший к Глушакову, матч "Спартак" – "Зенит"

Директор РПЛ по безопасности Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 20-го тура чемпионата России прокомментировал появившуюся информацию о том, что болельщик, выбегавший к Денису Глушакову и отстраненный от посещения игр, выложил в социальных сетях фотографию со встречи "Спартак" – "Зенит" (1:1).

– Не в курсе, – сказал Мейтин. – Это предмет для разбирательства. Посмотрим, был ли он на матче. Без идентификации сложно отследить посетителей матчей. После матчей много ссылок, мы не успеваем все отследить. (Андрей Михайлов)