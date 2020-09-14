РПЛ примет решение по матчу «Ротора» с «Ростовом» после получения документов от клуба

Руководство РПЛ примет решение о проведении матча 8-го тура чемпионата России «Ростов» — «Ротор» после получения документов от волгоградского клуба. В субботу стало известно, что у семи футболистов «Ротора» обнаружена коронавирусная инфекция. Матч против «Краснодара», запланированный на воскресенье, был отменен.

— К сожалению, мы вынуждены отменить матч «Ротор» — «Краснодар» из соображений безопасности, — цитирует ТАСС президента лиги Сергея Прядкина. — Мы до последнего момента ждали решения Роспотребнадзора по итогам расследования, но не получили его. Безопасность всех участников матча — абсолютный приоритет для нас, поэтому проводить игру в этой ситуации было нельзя.