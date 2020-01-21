РПЛ при поддержке РФС проведет турнир болельщиков клубов премьер-лиги

В преддверии весенней части чемпионата России РПЛ при поддержке РФС проведет в Дагомысе первый всероссийский турнир среди болельщиков клубов премьер-лиги.

— Мы рады, что удалось реализовать нашу с РФС совместную идею, — рассказал «СЭ» директор по безопасности и работе с болельщиками РПЛ Александр Мейтин. — Приятно, что здесь нас финансово поддержал Российский футбольный союз. Это помогло оргкомитету решить многие материальные вопросы, связанные с оплатой судей, автотранспорта, арендой стадиона и многими другими важными моментами.

— Какие требования предъявляются к участникам?

— К турниру, который пройдет с 24 по 27 января, допускаются только футболисты-любители и один игрок-ветеран клуба. Продолжительность матча — 40 минут. Игры пройдут на площадке, размером с хоккейную — 70х45 метров, ворота 5х2 метра.

— Какие награды ждут участников турнира?

— Победители и призеры получат кубки и медали. А все выходившие на поле — памятные подарки и мячи. Также учреждены специальные призы лучшим игрокам. Кроме того, в свободное время будут проведены турниры по пейнтболу и боулингу. А 26 января пройдет круглый стол с участием руководства РФС, РПЛ, клубов и представителей фанатских объединений.

— С какой целью?

— Объединить болельщиков, создать условия для взаимодействия их клубных объединений и укрепить связи с премьер-лигой. Надеюсь, что этот турнир станет новым шагом в плане понимания между теми, кто руководит нашим футболом и теми, без кого он немыслим.

— Премьер-лига и клубы регулярно встречаются с представителями объединений болельщиков. Все острые вопросы обсуждаются открыто, и мы в большинстве случаев находим взаимопонимание, — говорит президент РПЛ Сергей Прядкин. — Футбол без болельщиков — не футбол. Футболисты играют для болельщиков, а руководители клубов работают для того, чтобы все чувствовали себя комфортно на трибунах стадионов. Очень важно, что в рамках этого первого турнира состоится очередной круглый стол руководства РФС, клубов, а так же представителей объединений болельщиков. Подобное у нас проходит регулярно, предыдущий раз встречались в середине октября. И каждая такая встреча способствует позитивному развитию наших отношений.

— Хорошо, что такой турнир проводит РПЛ, спасибо за это, — сказал руководитель клуба болельщиков «Ростова» — РСМ — Игорь Холод. — Ростовские болельщики с удовольствием примут в нем участие. Мы ежегодно проводим свои турниры по мини-футболу. А теперь собрали команду лучших игроков. Интересно будет встретиться с коллегами на поле, и выявить сильнейшего в игре, а не в перекличке на трибунах стадионов. (Александр Львов)