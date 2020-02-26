РПЛ представила новый трофей турнира
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) опубликовала в своем Twitter видео с презентацией нового трофея турнира.
Технические характеристики кубка:
Материал — латунь.
Гальваническое покрытие — никель, золото.
Вес — 6 кг.
Высота — 65 см.
«Мы рады представить новый трофей чемпионов РПЛ. Главная ассоциация — это мяч, который вонзается в сетку ворот. Считаю, что кубок получился очень динамичным, красивым и самое главное уникальным. Что касается порядка вручения Кубка и регламентных норм, то они меняться не будут. Та из команд, которая выиграет чемпионат три раза подряд или пять раз в общей сложности, получит новый трофей на вечное хранение», — приводит слова президента РПЛ Сергея Прядкина пресс-служба турнира.
? Встречайте — новый трофей чемпионов РПЛ.#НовыйТрофей #РПЛ pic.twitter.com/0H931R7Qs7— Российская Премьер-Лига (@premierliga) February 26, 2020
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