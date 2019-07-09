РПЛ представила новый трофей и медали

Российская премьер-лига в рамках ребрендинга, начатого в 2018 году, представила новую линейку наград. Был презентован новый трофей, который будет вручаться вручаться чемпиону РПЛ, и медали.

Напомним, что действующим чемпионом России является "Зенит".

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