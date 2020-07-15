РПЛ подтвердила два случая коронавируса в «Уфе». Команда готовится сыграть с «Динамо»

Официальный сайт РПЛ опубликовал информацию о состоянии здоровья игроков «Уфы». Как ранее сказал «СЭ» председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов, выявлено два новых случая заражения коронавирусом.

«По итогам тестирования, проведенного 14 июля, в футбольном клубе «Уфа» было выявлено два положительных теста на коронавирус, — говорится в сообщении. — Региональное управление Роспотребнадзора определило и изолировало контактную группу и заболевших членов команды.

Остальные представители «Уфы» сдали отрицательные тесты, у них отсутствуют клинические проявления инфекционных заболеваний. Они продолжают подготовку к матчу 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо».

Матч «Уфа» — «Динамо» состоится 16 июля и начнется в 18.00 по московскому времени.