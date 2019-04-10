14:10 10 апреля | Футбол — РПЛ

РПЛ перенесла матч ЦСКА - "Оренбург" из-за финала Кубка Гагарина

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Руководство РПЛ перенесло время начала матча 23-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Оренбургом", сообщает официальный сайт лиги. Игра, намеченная на 13 апреля, начнется не в 16.30, а в 14.00 по московскому времени. 

РПЛ учла запрос армейского клуба и пожелания болельщиков - дело в том, что в этот же день в 17.00 стартует первая игра финала Кубка Гагарина между ЦСКА и "Авангардом".

Первые четыре матча ЦСКА - "Авангард" пройдут 13 и 15 апреля в Москве, а 17 и 19 апреля - в Балашихе. 

Футбольный ЦСКА занимает в таблице чемпионата России третье место.

 

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Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23342.html

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