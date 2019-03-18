РПЛ осудила формат трансляции на сайте "Зенита"

Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) прокомментировало манеру, в которой на официальном сайте "Зенита" была организована трансляция матча 20-го тура чемпионата России, в котором питерцы на выезде играли со "Спартаком" (1:1).

Во время показа на ресурсах сине-бело-голубых неоднократно использовалась ненормативная лексика.

– Мы считаем недопутимым показывать такие материалы на ресурсах клуба, – директор РПЛ по связям с общественностью Сергей Алексеев.

– Вы знаете, что мы нетерпимы к мату, – добавил директор лиги по безопасности Александр Мейтин. – Такого быть не должно. Думаю, клубы обязаны контролировать свой контент. Не сомневаемся, что этому будет дана оценка. (Андрей Михайлов)