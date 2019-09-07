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РПЛ опубликовала расписание 9-го тура. Первый матч — 13 сентября. Календарь всей осенней части — позже

7 сентября 2019, 15:47
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Стало известно расписание 9-го тура российской премьер-лиги. Первый матч тура пройдет 13-го сентября в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Арсеналом». Начало — 20:00.

Расписание следующих туров будет опубликовано позже, отмечает пресс-служба РПЛ.

13 сентября (пятница)
«Зенит» — «Арсенал» — 20:00 (время начала — московское)

14 сентября (суббота)
«Спартак» — «Урал» — 16:30
«Сочи» — «Локомотив» — 19:00

15 сентября (воскресенье)
«Оренбург» — «Рубин» — 14:00
«Тамбов» — ЦСКА — 16:30
«Краснодар» — «Крылья Советов» — 19:00

16 сентября (понедельник)
«Динамо» — «Уфа» — 20:00
«Ростов» — «Ахмат» — 20:30

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр

Дополнительная информация

https://premierliga.ru/news/rfpl/news_23923.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2019/2020. 9-й тур. После паузы на сборные




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