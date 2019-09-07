Стало известно расписание 9-го тура российской премьер-лиги. Первый матч тура пройдет 13-го сентября в Санкт-Петербурге между «Зенитом» и «Арсеналом». Начало — 20:00.

Расписание следующих туров будет опубликовано позже, отмечает пресс-служба РПЛ.

13 сентября (пятница)

«Зенит» — «Арсенал» — 20:00 (время начала — московское)

14 сентября (суббота)

«Спартак» — «Урал» — 16:30

«Сочи» — «Локомотив» — 19:00

15 сентября (воскресенье)

«Оренбург» — «Рубин» — 14:00

«Тамбов» — ЦСКА — 16:30

«Краснодар» — «Крылья Советов» — 19:00

16 сентября (понедельник)

«Динамо» — «Уфа» — 20:00

«Ростов» — «Ахмат» — 20:30

Чемпионат России по футболу-2019/2020: турнирная таблица РПЛ, расписание матчей, онлайн-трансляции, календарь и результаты игр