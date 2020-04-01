РПЛ объявила о приостановлении турнира до 31 мая

Российская премьер-лига на своем официальном сайте объявила о продлении паузы в Тинькофф-чемпионате России до 31 мая.

— На основании Постановления Бюро Исполкома РФС от 1 апреля Российская премьер-лига продлевает приостановку розыгрышей Тинькофф РПЛ и молодежного первенства до 31 мая, — отмечается в сообщении.

— Данное решение принято с учетом эпидемиологической ситуации и необходимо для борьбы с распространением COVID-19, — прокомментировал решение о приостановке Президент РПЛ Сергей Прядкин. - Мы не хотим подвергать риску здоровье болельщиков и всех участников матчей.

На данный момент мы не планируем досрочного завершения чемпионата и хотим, чтобы при подготовке к его возможному возобновлению все клубы были в равных условиях.

По последним данным, в мире коронавирусная инфекция COVID-19 подтверждена у 885 687 человек, умерших — 44 156, выздоровевших — 185 377.

По данным Роспотребнадзора на 1 апреля, в России коронавирус выявлен у 2 777 человек, зарегистрированы 24 летальных случая, выздоровели 190 человек.