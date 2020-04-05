«РПЛ нужно отменить сезон». Мнение словацкого голкипера хоккейного «Спартака»

Вратарь хоккейного «Спартака» Юлиус Гудачек считает, что текущий сезон в Тинькофф-чемпионате России необходимо отменить из-за распространения коронавирусной инфекции по всему миру.

— РПЛ нужно доигрывать сезон или лучше его отменить?

— Думаю, нужно отменить все. Это серьезная пандемия. В Словакии очень быстро все закрыли — наше правительство сделало все правильно. Именно поэтому у нас очень мало зараженных. Через пару месяцев, думаю, все нормализуется. (Алена Гребенькова)

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