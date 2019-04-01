РПЛ: матч "Спартак" – "Рубин" перенесли по запросу полиции

Директор РПЛ по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин на пресс-конференции по итогам 21-го тура чемпионата России прояснил ситуацию с переносом матча 26-го тура "Спартак" – "Рубин".

Игра должна была состояться в воскресенье, 28 апреля, но была перенесена на понедельник, 29 апреля.

– Полиция обратилась к нам, действительно это опасно, – сказал Мейтин. – Это очень сложный день с точки зрения безопасности в городе (в этот день будет Пасха. – Прим. "СЭ"). Проведение двух таких матчей вызывало беспокойство (ранее в этот день состоится игра "Локомотив" – "Енисей").

Директор лиги по связям с общественностью Сергей Алексеев отметил, что перенести игру между "Спартаком" и "Рубином" на субботу было невозможно.

– Календарь составляется не за один день, – отметил Алексеев. – Учитываются пожелания болельщиков, во внимание принимается все, но всегда все может измениться по независящим от нас обстоятельствам.

В МВД понимают, что они отвечают за безопасность граждан. Они обратились к нам с вопросом о переносе. На субботу нельзя было перенести, так как в субботу уже проводится два матча. (Андрей Михайлов)

РПЛ не могла перенести матч "Спартак" – "Рубин" на субботу //

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