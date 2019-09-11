Розетти удивлен ситуацией вокруг Егорова и российских судей

Старший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти был удивлен происходящим в российском судействе, а также ситуацией с руководителем Департамента судейства и инспектирования РФС Александром Егоровым. Ранее на общем собрании клубов премьер-лиги представители РПЛ выразили неудовлетворение работой судей и открытое недоверие Егорову.

— Несколько недель назад Розетти звонил Егорову, — цитируют «РИА Новости» слова источника, знакомого с ситуацией. — Нужно понимать, что в любом европейском чемпионате невозможно представить ситуацию, когда клубы требуют снимать, назначать или ещё каким-либо образом пытаются вмешиваться в деятельность судей. В Европе это невозможно в принципе, абсолютно исключено. Руководители арбитров взаимодействуют только с главами федераций. Клубы, лиги для судей там никто. Поэтому для Розетти, отвечающего за все судейство в УЕФА, конечно, было странно узнавать о том, что происходит в последнее время вокруг судей в России. За российским чемпионатом, футболом там, следят достаточно внимательно, и звонок Егорову был реакцией на ту информацию, которая доходила до Розетти.

51-летний Роберто Розетти занимал должность руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС с 2011 по 2013 год.

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