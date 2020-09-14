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«Ротор» вернет болельщикам деньги за билеты на матч с «Краснодаром»

11:54
Стадион в Волгограде. Фото ФК «Ротор».
Стадион в Волгограде. Фото ФК «Ротор».
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«Ротор» пришел к договоренности об оперативном возврате средств за билеты на несостоявшийся матч против «Краснодара».

Оформить запрос на возврат средств можно только в онлайн-режиме. Будет действовать упрощенная схема возврата, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что матч седьмого тура РПЛ между «Ротором» и «Краснодаром», который должен был состояться 13 сентября на «Волгоград Арене», был отменен. Решение об этом было принято оперативным штабом РПЛ из-за положительных тестов на COVID-19 у футболистов волгоградской команды.

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