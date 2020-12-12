«Ротор» — «Уфа»: Андрич, забивший победный гол уфимцев «Ростову», не попал в заявку
Стали известны составы «Ротора» и «Уфы» на матч 18-го тура Тинькофф РПЛ.
Отметим, что в заявке команды из Башкортостана отсутствует нападающий Комнен Андрич, забивший победный гол в матче 17-го тура против «Ростова» (1:0).
«Ротор»: Чондрич, Кожемякин, Степанов, Гогуа, Алейник, Макаров, Жигулев, Кипиани, Давиташвили, Микелтадзе, Фламарион.
Запасные: Довбня, Николаев, Манучарян, Песегов, Серченков, Муллин, Саплинов.
«Уфа»: Беленов, Никитин, Морозов, Плиев, Табидзе, Данченко, Кротов, Камилов, Мрзляк, Сысуев, Жамалетдинов.
Запасные: Шафинский, Чернов, Сухов, Аликин, Бородин, Йокич, Алиев, Голубев, Фольмер, Карп, Агаларов, Бизяк.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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