«Ротор» просит ответить Слуцкого за «дебилов». Клуб написал заявление на тренера
Руководство «Ротора» направило заявление на имя президента РФС Александра Дюкова с просьбой разобраться в ситуации с высказываниями главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.
Российский специалист в интервью Youtube-каналу «Красава» рассказал, почему решил создать свою футбольную академию в Волгограде и высказался о руководстве клуба «Ротор». Фотографией заявления в своем Instagram поделился бывший футболист Евгений Савин.
— Почему у нас всегда такое происходит? — вопрос Савина.
— Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти, — заявил Слуцкий.
В заявлении от имени Стеллы Вартанян, которая занимает пост председателя общественного совета при комитете физической культуры и спортаВолгоградской области, высказана просьба в адрес руководства РФС дать оценку публичным оскорбительным высказываниям Слуцкого и рассмотреть этот вопрос на комитете по этике РФС. В письме отмечается недостаточная осведомленность тренера, неполное владение информацией о положении дел и работе детской клубной школы.
— Интереснее сколько не своих денег они сделали своими, — написал Слуцкий под постом Савина в Instagram.
Обиделись боссы ??? ? ДЕБИЛЫ или не ДЕБИЛЫ вот в чем вопрос??? @leonid.slutsky Коуч, теперь ваша школа станет вам ещё дороже??? 10 лямов в год и 50 000 000 р своих бабок на стадион — это все херня ))) ? Интересно сколько СВОИХ ДЕНЕГ ( не губернаторских ) они вложили в Волгоградский футбол и спорт ??? ? Друзья, посмотрите выпуск кто ещё не видел ( ССЫЛКА В ПРОФИЛЕ ) и в комментах под этим постом напишите кто прав, а кто нет. Вам я ДОВЕРЯЮ ??? #КраСава ? 1?? Слуцкий? ? 2?? Руководство РОТОРа?