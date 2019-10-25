«Ротор» просит ответить Слуцкого за «дебилов». Клуб написал заявление на тренера

Руководство «Ротора» направило заявление на имя президента РФС Александра Дюкова с просьбой разобраться в ситуации с высказываниями главного тренера «Витесса» Леонида Слуцкого.

Российский специалист в интервью Youtube-каналу «Красава» рассказал, почему решил создать свою футбольную академию в Волгограде и высказался о руководстве клуба «Ротор». Фотографией заявления в своем Instagram поделился бывший футболист Евгений Савин.

— Почему у нас всегда такое происходит? — вопрос Савина.

— Потому что дебилы руководят, к сожалению. И я сейчас говорю про «Ротор». Слишком много эго, слишком много власти, — заявил Слуцкий.

В заявлении от имени Стеллы Вартанян, которая занимает пост председателя общественного совета при комитете физической культуры и спортаВолгоградской области, высказана просьба в адрес руководства РФС дать оценку публичным оскорбительным высказываниям Слуцкого и рассмотреть этот вопрос на комитете по этике РФС. В письме отмечается недостаточная осведомленность тренера, неполное владение информацией о положении дел и работе детской клубной школы.

— Интереснее сколько не своих денег они сделали своими, — написал Слуцкий под постом Савина в Instagram.