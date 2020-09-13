«Ротор» прибыл на игру с «Краснодаром». У команды 10 положительных тестов на коронавирус

Игроки «Ротора» прибыли на матч 7-го тура Тинькофф-РПЛ против «Краснодара». Накануне семеро футболистов волгоградцев сдали положительные тесты на коронавирус. Сегодня covid-19 выявлен еще у трех игроков.

Игроки «Ротора» на стадионе pic.twitter.com/S88cmn1h0A — Великий Твитсби (@greattvetor) September 13, 2020

Официальной информации об отмене или переносе игры пока что не было. Она должна состояться сегодня, 13 сентября, начало — в 19.00 по московскому времени.