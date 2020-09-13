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«Ротор» — «Краснодар»: видеотрансляция матча чемпионата России

13 сентября 2020, 17:15
«Краснодар» сыграет с «Ротором» в 7-м туре РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» сыграет с «Ротором» в 7-м туре РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Команды впервые сыграют друг с другом в рамках РПЛ.

Следить за матчем «Ротор» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Ротор» — «Краснодар»

Ротор — Краснодар

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