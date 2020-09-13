«Ротор» — «Краснодар»: видеотрансляция матча чемпионата России
13 сентября 2020, 17:15
В воскресенье, 13 сентября, состоится матч 7-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Краснодар». Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.
Команды впервые сыграют друг с другом в рамках РПЛ.
Следить за матчем «Ротор» — «Краснодар» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.
Видеотрансляция матча «Ротор» — «Краснодар»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи