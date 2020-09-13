«Ротор» и «Краснодар» назвали составы на матч. Но игра не состоится
13 сентября 2020, 18:06
Стали известны составы «Ротора» и «Краснодара» на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ.
При этом встреча не состоится из-за коронавируса у игроков волгоградской команды.
«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Николаев, Степанов, Гогуа, Манучарян, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Колесниченко.
Запасные: Кузнецов, Донцов, Муромский, Сесявин, Щербин.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Олссон, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.
Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Газинский, Сорокин, Камболов, Уткин, Кутовой.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 7-й тур. ЦСКА — «Спартак» и другие матчи