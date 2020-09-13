«Ротор» и «Краснодар» назвали составы на матч. Но игра не состоится

Стали известны составы «Ротора» и «Краснодара» на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ.

При этом встреча не состоится из-за коронавируса у игроков волгоградской команды.

«Ротор»: Чондрич, Кверквелия, Николаев, Степанов, Гогуа, Манучарян, Матрикарди, Алейник, Песегов, Макаров, Колесниченко.

Запасные: Кузнецов, Донцов, Муромский, Сесявин, Щербин.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайо, Рамирес, Олссон, Классон, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

Запасные: Синицын, Городов, Смольников, Газинский, Сорокин, Камболов, Уткин, Кутовой.