«Ротор» — «Арсенал»: онлайн трансляция матча
16:15
В среду, 16 декабря, состоится матч 19-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Ротор» на своем поле примет «Арсенал». Начало встречи — в 18.00 по московскому времени.
В первом круге команды сыграли вничью — 1:1.
Следить за матчем «Ротор» — «Арсенал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч Премьер.
Видеотрансляция матча «Ротор» — «Арсенал»
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 19-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи перед паузой
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